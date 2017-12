Celstraffen voor gewelddadige overvallers golfclub in Zuidoost

Drie mannen zijn afgelopen week veroordeeld tot gevangenisstraffen tot vijf jaar. Ze zijn verantwoordelijk voor verschillende brute overvallen, waaronder die op een golfclub in Zuidoost.

Het drietal sloeg meerdere malen toe in het voorjaar van 2015. In de vroege ochtend van 23 op 24 april was golfclub De Hoge Dijk - Olympus het doelwit. De schoonmakers die aanwezig waren werden bedreigd met een vuurwapen en opgesloten in een kast. De daders gingen ervandoor met de inhoud van de kluis (zo'n duizend euro) en de telefoons van de schoonmakers.

Ook werden de mannen verdacht van een overval op een bakkerij, een paar uur voor de inval in de golfclub. Drie weken na deze gewelddadige nacht lokten de mannen een nieuw slachtoffer naar het Levantplein. Ook toen gebruikten de daders een vuurwapen om geld en een telefoon te stelen. Het slachtoffer liep een hoofdwond op.

Door dna op achtergelaten kledingstukken kwam de recherche de daders op het spoor. Vorige week zijn ze in wisselende samenstelling veroordeeld voor meerdere misdrijven. Een 35-jarige verdachte kreeg de hoogste straf, namelijk vijf jaar cel. Een 31-jarige medeverdachte kreeg een jaar cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. En een 41-jarige man krijgt een straf van drie jaar cel. Justitie had fors hogere straffen geëist.