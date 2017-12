Amsterdam in 2017: Overlijden Eberhard van der Laan

2017 is voor Amsterdam toch vooral het jaar waarin het afscheid nam van haar geliefde burgemeester Eberhard van der Laan. Maar ook andersom nam Eberhard van der Laan op zijn manier afscheid van Amsterdam.

Dat blijkt eens te meer uit het jaaroverzicht dat AT5 maakte. Van de eerste brief waarin Van der Laan bekendmaakte dat hij ziek was, tot aan zijn herdenkingsdienst in het Concertgebouw; we zetten alles nog een keer op een rij en blikken terug met vrienden en collega's.

Zo vertelt wethouder en locoburgemeester Eric van der Burg over de periode waarin Van der Laan al wel ziek was, maar burgemeester bleef. Dolly Bellefleur vertelt over het afscheid, waarbij zij als erewacht naast de kist mocht staan. En we gaan langs bij Kapitein Zeppos, het restaurant van vriend Bob van Buren. Een plek waar Van der Laan graag kwam met familie en vrienden en waar hij ook liet zien over een verrassend goede Bob Dylan-imitatie te beschikken. Dit en meer in Amsterdam in 2017.