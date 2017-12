Scooterrijdster botst met vrachtwagen op de Overtoom

Een scooterrijdster is gewond naar het ziekenhuis overgebracht nadat zij botste met een vrachtwagen op de Overtoom.

Dat gebeurde rond half twaalf. Op foto's is te zien dat het slachtoffer nog aanspreekbaar is, terwijl haar scooter deels onder een kleine vrachtwagen met een Pools kenteken ligt. Wel stroomt er bloed langs haar gezicht op de beelden.

De politie laat weten dat het slachtoffer gewond is overgebracht naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur mankeerde niets. Door het ongeval en het onderzoek ernaar, stroomde het overige verkeer even niet zo goed door op de drukke verkeersader in West.