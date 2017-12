Uitgelote leerlingen alsnog op voorkeursschool: 'Toezegging mocht niet uitlekken'

Ouders van kinderen die deze zomer werden uitgeloot voor hun favoriete middelbare school zijn kwaad. Hun kind moest het doen een school buiten de stad terwijl andere kinderen alsnog naar hun voorkeursschool mochten. Pikant: dit moest stil wel gehouden worden.

Het Parool sprak uitgebreid met de boze ouders, zo zijn er twee kinderen die noodgedwongen vanuit Amsterdam naar Velsen op en neer reizen. 'Ik gun het de kinderen die het is gelukt van harte, maar ik vraag me wel af hoe het kan', zegt Anne-Marie van der Meer tegen de krant.

'Er is steeds gezegd dat er met geen mogelijkheid tafeltjes bijgeplaatst konden worden in klassen van populaire scholen, maar blijkbaar is dat toch gebeurd.'

Ouders van in totaal 44 kinderen stapten in mei dit jaar naar de rechter toen hun kinderen niet een plek op niet de gewenste plek kregen. Zij kregengeen gelijk en moesten op zoek naar een andere oplossing. Nu blijkt dat er kinderen zijn die alsnog op een voorkeursschool terechtkomen, zijn ze kwaad.

Middelbarescholenkoepel OSVO, verantwoordelijk voor het lotingssysteem, erkent in Het Parool dat dit gebeurd is. De betreffende ouders en advocaten zouden vervolgens een spreekverbod hebben afgesproken, het mocht niet naar buiten komen.

Voor het komende schooljaar zijn veranderingen in het systeem aangekondigd. Iedere aspirant-leerling krijgt een plek op één van de twaalf ingevulde scholen.

