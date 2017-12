Overvaller beroofde alleen bejaarde vrouwen: slachtoffer kreeg twee hartaanvallen

Een 31-jarige man uit Den Haag moet twaalf jaar de cel in omdat hij met geweld meerdere bejaarde vrouwen beroofde. Het Openbaar Ministerie had zes jaar geëist, maar de rechter ging er ruim overheen.

De crimineel pleegde de overvallen samen met twee minderjarige neefjes. Volgens de officier van justitie heeft de dader 'heel bewust de meest weerloze en kwetsbare slachtoffers uitgezocht en met schijnbaar gemak geweld tegen hen gebruikt'.

De 31-jarige man is verantwoordelijk voor meerdere woningovervallen in Amsterdam en Diemen. Ook pleegde hij samen met zijn neefjes nog eens negen straatroven. Bij de woningovervallen verkleedden de daders zich als pakketbezorgers. Als het slachtoffer de deur opende, drongen de criminelen met geweld binnen. Een van de slachtoffers was 95 jaar oud. Een ander 86-jarig slachtoffer liep een grote hoofdwond op en kreeg tot twee keer toe een hartstilstand.

Schoonmoeder

Slachtoffers raakten gewond, maar zijn nu ook erg angstig en durven de deur niet meer open te doen. De politie kwam de daders op het spoor toen de voormalige schoonmoeder van de 31-jarige dader een van de neefjes herkend op opsporingsbeelden.

Het OM had ook tbs geëist tegen de dader, maar daar ging de rechter niet in mee. De minderjarige mededaders is de maximale straf van twaalf maanden opgelegd.