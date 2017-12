Rechter stelt Milieudefensie in ongelijk: 'De wereld op z'n kop'

De rechter heeft vandaag belangenorganisatie Milieudefensie in het ongelijk gesteld in de zaak tegen de Nederlandse staat om schonere lucht. Milieudefensie klaagde de staat vorig jaar aan, omdat die in hun ogen te weinig doet aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Een rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat Nederland niet op tijd voldeed aan de grenswaarden voor vieze lucht, maar dat het daartoe niet verplicht is. 'Er is geen verdragsbepaling die de staat daartoe verplicht', staat in de uitspraak te lezen.

'Wereld op z'n kop'

Volgens Anne Knol van Milieudefensie is dit 'de wereld op zijn kop'. 'Het is allang duidelijk dat mensen daar concreet schade door ondervinden. Duizenden mensen worden ziek of overlijden vroegtijdig. De staat krijgt vandaag helaas het voordeel van de enige twijfel die de rechter daarin kennelijk nog voelt. Met als gevolg dat hoognodige maatregelen misschien nog langer uitblijven en mensen blijven lijden onder de ongezonde lucht.'

Knol zegt verder dat 'hoger beroep voor de hand ligt'. Amsterdammer Paul Busker is mede-eiser in de zaak en vind de beslissing van de rechter 'heel erg'. 'Ik word nu gedwongen om lucht in te ademen waar ik ziek van word, ik heb er dagelijks veel last van. Maar van de ongezonde lucht in ons land kan uiteindelijk iedereen ernstig ziek worden, je merkt de gevolgen vaak niet meteen. De lijdensweg die je dan ondergaat gun ik niemand.'

Kort geding

In september werd Milieudefensie nog in het gelijk gesteld in een kort gedingprocedure. De staat werd daarin veroordeeld tot het maken van een nieuw plan rondom luchtkwaliteit en het treffen van maatregelen.

De uitspraak van vandaag is een tussenvonnis: de rechter wil nog uitzoeken of de mede-eisers voldoende ontvankelijk zijn. Milieudefensie gaat ondertussen verder met de strijd. 'Wij vinden het oneerlijk dat zoveel mensen zo’n hoge prijs moeten moeten betalen, omdat de overheid per se 130 kilometer per uur op de snelweg wil toestaan, of mensen met oude diesels in een stadscentrum wil laten rijden.'