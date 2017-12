Files in de stad door kerstvakantie: 'Gaat nog wel even duren'

Voor veel mensen is het kerstvakantie, en dat was vandaag goed te zien in de stad. Op een flink aantal wegen was er geen doorkomen aan.

Sommige automobilisten deden er een half uur tot een uur over om een paar honderd meter verder te komen. 'Ik ben bang dat het nog wel even gaat duren eer we bij de garage zijn', aldus een van de pechvogels.

Volgens taxichauffeurs is deze drukte extreem. 'Normaal is dit alleen zo met de feestdagen.' Een ander reageert lachend op de vraag of ze deze extreme drukte vaker meemaakt: 'Nee, want ik woon hier gelukkig niet.'