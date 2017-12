Linda voorspelde een kutjaar, maar hoe was het echt? 'Kut.'

Toen ze met oud en nieuw voorspelde dat 2017 een kutjaar zou worden, werd Linda een landelijke hit. Maar was afgelopen jaar ook daadwerkelijk kut, vroeg AT5 zich af.

Ja. 2017 was kut, zegt Linda vandaag tegen AT5. En dat heeft een reden. Linda houdt namelijk niet van oneven getallen. En daar heeft 2017 geen verandering in kunnen brengen. Wat er is gebeurd? 'Nou, te veel om op te noemen eigenlijk.'

Linda was na haar uitspraken met oud en nieuw zelfs te zien tijdens De Wereld Draait Door. 'Mijn zoon noemt dat dan de tv-gekkies. Daar zat ik dan ook weer tussen. Ja, weet je, het zal wel.'

Gelukkig breek er over een paar dagen weer een even jaar aan. 'Ik koop ook gelijk een Staatslot.' Linda wenst alvast iedereen 'een veel minder kut' 2018 toe.