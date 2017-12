Het jaar van de gekte op de woningmarkt: een overzicht vol bizarre voorbeelden

2017 was het jaar waarin het herstel van de economie definitief doorzette. Dat was goed te merken op de Amsterdamse huizenmarkt, waar de bizarre voorbeelden zich in hoog tempo opstapelden.

Neem het zolderkamertje van 23 vierkante meter aan de Albert Cuypmarkt dat afgelopen zomer voor twee ton van eigenaar wisselde. Een buurman gaf AT5 een rondleiding door zijn identieke appartement.

Alhoewel, appartement? Kamer is een beter woord. Al heeft de buurman er wel twee kamertjes van gemaakt, omdat hij de nacht graag doorbrengt in een aparte ruimte. 'Helaas zonder raam natuurlijk.'

Wie denkt dat zo'n ruimte met zo'n vraagprijs lang op een koper moet wachten, heeft het mis. Het zolderkamertje was binnen drie dagen verkocht.

Om het verschil tussen de huizenprijzen in en buiten Amsterdam inzichtelijk te maken, toog AT5 afgelopen zomer naar Wognum. Een goed onderhouden huis van 250 m2 met zwembad in de tuin moest hetzelfde opbrengen als een opknappertje van 114 m2 in de Warmondstraat.

Oja, de aftandse kelder bestrijkt ongeveer de helft van die oppervlakte. Wat de makelaar zou doen? "Naar Wognum komen."

Verkoop sociale huurwoningen

Voor veel Amsterdammers is dat geen reële optie. Dat lieten ze blijken in Kinkerbuurt, waar bewoners met spandoeken de straat opgingen om onder meer de verkoop van sociale huurwoningen een halt toe te roepen.

"De vraag is: van wie is de stad? Die is van Amsterdammers. Vandaag gaat de actie om de Kinkerbuurt, maar onze acties gaan zes maanden door, misschien wel tot Amsterdam weer van ons is."