Ajax hoopt Ten Hag donderdag definitief vast te leggen

Ajax hoopt Erik ten Hag morgen te kunnen presenteren als nieuwe trainer. De onderhandelingen met FC Utrecht over de afkoopsom van Ten Hag zijn bijna rond.

Het bereiken van een definitieve overeenkomst duurt iets langer, omdat in verband met de winterstop niet alle betrokkenen in Nederland zijn, zo schrijft het AD vandaag.

Eerder werd al bekend dat niets Ten Hags transfer naar Amsterdam in de weg stond, al wil zijn huidige club natuurlijk wel de best mogelijke deal sluiten.

Lees ook: FC Utrecht houdt overgang Erik ten Hag nog even op

In zijn huidige contract staat dat Ten Hag aan het eind van het seizoen voor 700.000 euro van club mag wisselen, maar er wordt in die overeenkomst met geen woord gerept over de afkoopsom als hij club halverwege het seizoen verlaat, zoals nu het geval is.

Ontslag

Ten Hag moet de opvolger worden van Marcel Keizer, die vorige week werd ontslagen omdat de clubleiding er onvoldoende vertrouwen in heeft dat hij het team nog naar het gewenste niveau kon tillen. Ook Dennis Bergkamp en assistent-trainer Hennie Spijkerman werden op non-actief gesteld.