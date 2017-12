Duizenden woningen in de stad blijvend verhuurd aan toeristen

Zo'n 6000 woningen worden in Amsterdam onttrokken aan de woningmarkt door verhuur via Airbnb.

Dat blijkt uit onderzoek van data-analist Nico van Gog, dat wordt ondersteund door Airbnb-data-expert Murray Cox uit New York, meldt Trouw vanmorgen.

Illegaal

De stad telt nu zo'n 6000 illegale Airbnb-hotels: appartementen, huizen en woonboten die langdurig worden verhuurd aan toeristen. Het merendeel daarvan, zo'n 5000, wordt permanent verhuurd. Rond de 1000 huizen voldoen niet aan andere regels, zoals het maximum van vier toeristen per overnachting. Door het overtreden van de regels worden deze Airbnb's aangemerkt als illegaal.

Data-analist Van Gog woont zelf in de Haarlemmerbuurt en zegt tegen de krant vanmorgen dat hij zijn eigen buurt zag veranderen.Vanwege zijn expertise besloot hij zelf gegevens te gaan verzamelen. Van Gog telde 18.500 verhuurplekken in de stad via Airbnb.

Wachtrijen

Verantwoordelijk wethouder Ivens is bekend met de berekeningen. 'We hebben hier een woningtekort, de wachtrijen zijn gigantisch en de woningprijzen lopen alleen maar op. Ik wil voorkomen dat onze woningen worden weggekaapt en mensen er heel veel geld mee verdienen.'

Eén van de middelen in de strijd tegen het illegaal verhuur van woningen is de meldplicht sinds 1 oktober. Tot nu toe heeft de gemeente slechts 2500 meldingen van vakantieverhuur op unieke adressen ontvangen.

Regels

Wie zijn hele woning in Amsterdam verhuurt mag dat per jaar voor 60 dagen doen. Ook mogen er maximaal vier gasten per keer in een huis zitten. Wie een kamer in zijn huis verhuurt moet dit eenmalig melden. Alle regels van de gemeente zijn hier te lezen. Verhuurders die zich niet aan deze regels houden kunnen een boete van maximaal 20.500 euro krijgen.