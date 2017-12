Taxi in brand gestoken in West

In de nacht van woensdag op donderdag is rond 00:45 uur geprobeerd een taxi in brand te steken aan de August Vermeylenstraat in West.

Agenten waren als eerste ter plaatse en wisten te voorkomen dat de hele taxi uitbrandde. De brandweer heeft vervolgens de brand geblust.

De auto is aan de binnenkant zwaar beschadigd. De politie onderzoekt de brand.