Slechts één oliebol uit Amsterdam getest door het AD

De ooit zo prestigieuze AD Oliebollentest is dit jaar een stuk minder prestigieus. Werden er vorig jaar nog 160 kramen getest, dit jaar zijn het er slechts 75. Ook staat er maar één Amsterdamse oliebollenbakker in de lijst.

Gebakkraam Albers aan de Renswoudestraat, bij winkelcentrum Reigersbos, kreeg vorig jaar nog een zes van het AD. 'Na de zes van vorig jaar is Albers hard aan het werk gegaan om zijn recept te verbeteren. Daarin is hij geslaagd. Keurige oliebol met frisse smaakelementen. Mag nog een tikkeltje luchtiger', schrijft het AD vanmorgen over de oliebol van dit jaar.

Lees ook: Oliebollenbakker kapot van slechte beoordeling: 'Ik moet nu al huilen'

En daar blijft het voor Amsterdam dit jaar bij. De vermoedelijke reden dat er maar één Amsterdamse kraam getest is, is een gebrek aan aanmeldingen door de bakkers zelf.

Bakkerij Venekamp

Vorig jaar nog werd Alfred Kroeze van bakkerij Venekamp aan de Ferdinand Bolstraat een landelijke hit. Zijn oliebollen werden met een 4,5 als '(zeer) slecht' beoordeeld. 'Ik moet nu al huilen', zo reageerde hij toen aangeslagen. Kroeze heeft besloten dit jaar niet mee te doen met de test.