4D-zaal Pathé De Munt sinds opening uitverkocht

De eerste 4DX-bioscoopzalen in het land lijken een succes. Sinds twee weken heeft onder andere Pathé De Munt zo'n zaal en die is vanaf dag één uitverkocht.

Al 20.000 mensen zagen Star Wars: The Last Jedi en Jumanji met alle zintuigen, zo maakte Pathé donderdag bekend, schrijft Het Parool. Tijdens de voorstelling worden elementen als geur, wind en bewegingen toegevoegd. De stoelen kunnen omhoog, omlaag, naar links en rechts, en naar voren en achteren. Ook regen, wind, sneeuw on onweer worden nagebootst. Het gaat om in totaal twintig effecten.

Het is sowieso een erg drukke periode voor de Nederlandse bioscopen. In de kerstvakantie gaan er doorgaans zo'n twee á drie miljoen mensen naar de film.