Vuurwerkverkoop weer van start

Vandaag start officieel de verkoop van vuurwerk. Drie dagen lang mag er in de hele stad vuurwerk verkocht worden.

Dit jaar is dat donderdag de 28e, vrijdag 29e en zaterdag 30 december. Zondags mag er geen vuurwerk verkocht worden. Het afsteken van vuurwerk is toegestaan van 18.00 uur op zondag 31 december tot 02.00 uur op maandag 1 januari.

In Amsterdam is er steeds meer discussie over consumentenvuurwerk. De gemeenteraad nam vorige week al een voorstel aan waarmee het aantal vuurwerkvrije zones in de stad wordt uitgebreid. Ook komt er volgend jaar een professionele vuurwerkshow.