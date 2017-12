Amsterdam in 2017: Het jaar van Ajax, Appie en Eberhard van der Laan

In Amsterdam in 2017 blikt AT5 terug op het afgelopen jaar.

2017 was het jaar waarin Amsterdammers massaal samen kwamen om te feesten, te rouwen en elkaar te steunen. Groot was de volksvreugde toen Ajax de finale van de Europa League haalde bijvoorbeeld. Maar even zo groot was het verdriet om de situatie van Abdelhak Nouri en het overlijden van burgemeester Van der Laan.



Met hoofdofficier van Justitie Theo Hofstee kijken we terug op het 'misdaadjaar' 2017. Hij blikt onder meer terug op de geruchtmakende aanrijding voor het Centraal Station en de poging om een beruchte Amsterdamse crimineel uit de gevangenis in Vucht te laten ontsnappen.



Amsterdam zuchtte, meer nog dan voorgaande jaren, onder de massale toestroom van bezoekers. Opnieuw wist een recordaantal toeristen de stad te vinden en de grenzen van de leefbaarheid lijken nu inmiddels wel bereikt. Maar is dit ook echt zo?



En, tot slot, werpt AT5 een blik op de opvallendste dierenverhalen van het afgelopen jaar. Sinterklaas kwam aan op een kameel, een stier zette West op stelten en in de haven belandde een zeehond in een net...



Alle afleveringen Amsterdam in 2017 zijn te bekijken via AT5.nl/jaaroverzicht.