Politie en justitie alert op heftige campagne voor gemeenteraad

Politie en justitie zijn extra alert op bedreigingen en discriminatie tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

'Er zullen debatten gaan komen en er zullen uitspraken worden gedaan door mensen van partijen waar anderen het volstrekt niet mee eens zijn', zegt hoofdofficier van justitie Theo Hofstee tegen AT5. 'En van tevoren zeggen we: mensen, pas op wat je doet. Laat iedereen in vrijheid zijn debat uitvoeren. Want als je gaat bedreigen, discrimineren of je er zo mee bemoeien dat het debat niet meer vrij en veilig zou zijn. Dan gaan we snel ingrijpen.'

Bij de gemeenteraadsverkiezingen doen verschillende nieuwe partijen mee, zoals het Forum voor Democratie, Denk en Bij1. Die laatste partij wordt geleid door Sylvana Simons die doelwit was van bedreiging van discriminatie rond de Tweede Kamerverkiezingen van begin dit jaar. Maar ook het huis van Thierry Baudet was het doelwit van bekladding. De vrees is dat soortgelijke toestanden zich nu ook tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen zullen voordoen.

'En we zijn nu samen met de politie wel heel erg scherp erop dat als die signalen komen, dat wij zo snel mogelijk proberen in te grijpen', zegt Hofstee. 'Iedereen moet vrij aan het debat kunnen deelnemen.'

Taartincidenten

Het gaat dan vooral om strafbare uitingen, bijvoorbeeld ook door omstreden sprekers uit het buitenland. 'Ik ben op zich niet bang voor taartincidenten. De politie volgt altijd nauwgezet alle informatie van wat er speelt rond debatten. En het zou best kunnen zijn dat hier en daar wat extra beveiligingsmaatregelen genomen worden.' Ook zijn politie en justitie alert op de aanwezigheid van tegendemonstranten.

Op het gebied van de persoonlijke beveiliging van politici kan Hofstee weinig uitspraken doen. Dat is deels ook een nationale zaak. Toch zijn er afgelopen jaar 'wel wat maatregelen genomen'. De politie volgt in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen nauwlettend of er beveiliging nodig is voor individuele politici, aldus Hofstee.