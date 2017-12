Bouwend Nederland pleit voor meer hoogbouw in Amsterdam

Ook 2018 wordt een zwaar jaar voor de Amsterdamse woningmarkt, zo voorspelt voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. Zijn sector heeft hier alleen geen schuld aan, zo stelt de oud vicepremier.

'Als het moet, bouwen we zo 80.000 woningen', zegt Verhagen vandaag tegen De Telegraaf. De bouw van nieuwe woningen blijft momenteel op 65.000 per jaar steken. Dit komt onder andere door onvoldoende personeel en materiaal.

2018

Door het woningtekort loopt de huizenmarkt vast en stijgen de prijzen enorm. In Amsterdam zullen mogelijk nog minder huizen dan dit jaar worden verkocht, zo stellen experts. Ook de voorzitter van de Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) Sven Heinen voorspelde gisteren al een negatief beeld van de Amsterdamse woningmarkt in 2018: 'De vraag is nog steeds gigantisch groot en het aanbod neemt nog steeds af.

Verhagen denkt dat een oplossing voor het tekort is om de rem op hoogbouw in Amsterdam los te laten. 'Moet je die rem handhaven? Dat is de vraag als je betaalbare woningen in het middensegment wilt.'