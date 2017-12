Monica Geuze in verwachting van haar eerste kindje

Foto: Still YouTube

Groot nieuws uit de Nederlandse YouTube-wereld. Eén van de bekendste vloggers Monica Geuze (22) is in verwachting van haar eerste kindje.

Monica Geuze heeft sinds een jaar een relatie met FC Groningen-speler Lars Veldwijk. Er gingen al enige tijd geruchten over Monica's zwangerschap, in haar vlog sprak ze al met Lars over namen voor haar eerste kindje. Tegenover Shownieuws heeft ze nu haar zwangerschap bevestigd. Lars Veldwijk heeft uit een eerdere relatie al een zoontje van twee jaar.

Geuze had eerder een relatie met Lil Kleine. Samen met haar vriend werd ze in november nog overvallen na een bezoekje aan een casino in de stad. Bij de overval werd een wapen gebruikt.