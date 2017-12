VVD wil 'lokkoelkasten' inzetten op afvalplunderaars te pakken

Georganiseerde bendes die afval overhoop halen op zoek naar verkoopbare spullen, moeten stevig aangepakt worden. Dat vindt gemeenteraadslid Rik Torn van de VVD.

Je ziet het vrijwel overal in de stad. Nog voor de gemeente 's ochtends vroeg klaarstaand grofvuil kan ophalen, hebben groepjes mannen de bergen troep al overhoop gehaald. Wat ze kunnen doorverkopen nemen ze mee in een busje (volgens de VVD vaak met buitenlands kenteken) en onbruikbare voorwerpen worden gestript voor bijvoorbeeld metaal.

'In hun zoektocht naar bruikbare waren veroorzaken zij een ontzettende troep op straat. IJskasten worden uit elkaar getrokken, vuilniszakken worden opgereten en ook meubilair moet het ontgelden', zegt Torn in De Telegraaf. Maar deze praktijken zijn gewoon verboden, dus kan de gemeente handhaven. 'Ik wil dat de gemeente hier werk van gaat maken door alle mogelijke middelen in te zetten.'

Torn pleit voor 'lokkoelkasten'. Als de georganiseerde afvalplunderaars in deze val trappen, kan de politie ingrijpen. De gemeente denkt de strooptochten te kunnen tegengaan als grofvuil alleen op afspraak opgehaald wordt. 'Wat ons betreft gaat de gemeente niet zitten hopen dat deze misstanden uit zichzelf ophouden en wordt er snel actie ondernomen', aldus Torn.