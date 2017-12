Plezierjagers staan te popelen om damherten af te knallen

Door nieuwe wetgeving dreigen particuliere jagers een flinke vinger in de pap te krijgen over het terugbrengen van het aantal damherten in de Waterleidingduinen.

In de duinen bij Zandvoort lopen zo'n drieduizend damherten rond, terwijl er maar ruimte is voor een derde van dat aantal. Daardoor raken andere dieren in verdrukking en zorgen de herten voor overlast door opeens voor auto's te springen. Omdat in de duinen het Amsterdamse drinkwater wordt gewonnen, bepaalde Waternet hoe er omgegaan moest worden met hertjes. Vorig jaar besloot het bedrijf na veel discussie om de herten zelf te gaan afschieten.

Maar plezierjagers ruiken nu hun kans om ook op te dieren te kunnen schieten, schrijft Het Parool. Hoewel afgesproken is dat zij geen rol zouden krijgen bij het tegengaan van de hertenpopulatie, krijgen ze nu door een wetswijziging alsnog de kans. Het beheer van het natuurgebied moet volgens de nieuwe wet namelijk in handen komen van een vereniging met leden. En particuliere jagers hebben nu zo'n vereniging opgericht, nog voor Waternet dat zelf deed.

Plezierjacht

De jagers hopen dat Waternet zich aansluit bij hun vereniging, maar dat ziet het bedrijf niet zitten. 'De jagers doen dit vanuit hun eigen belang, de plezierjacht. Wij beheren dit gebied vanwege het publieke belang. Wij willen het publieke belang niet uit handen geven aan een kleine groep particuliere jagers', zegt een woordvoerder.

De provincie moet nu een oplossing gaan zoeken. 'De jagers hebben gedaan wat ze moesten doen van de wet, terwijl de terreinbeheerders als Waternet en Natuurmonumenten te laat actie hebben ondernomen. Maar we weten ook dat het beheer in het gebied, dat nu goed geregeld is, heel gevoelig ligt in de gemeenteraad van Amsterdam. Dat Waternet er vat op wil houden, begrijp ik dus heel goed', zegt gedeputeerde Jaap Bond (CDA) tegen Het Parool.

En daar hebben we het! Hobbyjagers willen ook in natuurgebied knallen! Helaas reces, direct spoeddebat aangevraagd https://t.co/3WNjW1UOYs — Johnas van Lammeren (@Johnasvlammeren) December 28, 2017

Een oplossing is overigens nog niet in zicht.