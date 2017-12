Situatie internationale trein van Amsterdam naar Berlijn veilig na politie-onderzoek

Bij het station van de Overijsselse plaats Oldenzaal is de internationale trein naar Berlijn vanmiddag ontruimd geweest. Volgens spoorbeheerder ProRail is dat gebeurd vanwege een dreigbrief. De politieactie is inmiddels afgelopen en de situatie is veilig.

De trein vertrok vanmorgen vanuit Amsterdam naar Duitsland. De trein is doorzocht door een explosievenverkenner van de politie. Deze nam een hond mee, schrijft ProRail. De politie sprak van een verdachte situatie.

De politie onderzoekt een verdachte situatie in een trein. De trein staat stil nabij het station in #Oldenzaal. Uit voorzorg zijn alle reizigers uit de trein geëvacueerd. We onderzoeken wat er precies aan de hand is. Meer informatie volgt. — Politie Oldenzaal (@POL_Oldenzaal) December 28, 2017

Volgens de politie zijn er 85 passagiers uit de trein geëvacueerd. Zij worden ergens opgevangen. Ook het station van Oldenzaal werd uit voorzorg afgezet. De marechaussee hielp mee met de zoekactie. De politie zet later vandaag met meer informatie te komen.