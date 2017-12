Ziggo-klant vlucht naar Limburg vanwege langdurige storing in Buitenveldert

In Buitenveldert zijn zo'n 250 klanten van Ziggo sinds 20 december verstoken van tv, internet en telefonie. De storing gaat mogelijk nog dagen duren.

De melding kwam vorige week dinsdag binnen bij Ziggo. Een monteur heeft toen geprobeerd het probleem bij de aansluitingen aan de Bolestein op te lossen. Dat was toen deels gelukt, maar het probleem kon toen niet direct verholpen worden. Enige tijd nadat de monteur weer naar huis was gegaan, verslechterde de verbinding weer.

Oplostijd

'We hebben nu opnieuw een monteur ernaar toegestuurd, om uit te zoeken wat er aan de hand is. We proberen de oplostijd te vervroegen. Die is nu 2 januari, maar misschien kan hij het probleem eerder vinden en verhelpen', zegt een woordvoerder van Ziggo.

Limburg

Een klant laat aan AT5 zelfs haar woning te hebben verlaten vanwege de storing. 'Ik ben van ellende naar mijn ouders in Limburg gegaan. Daar ben ik nog steeds', zegt de vrouw.