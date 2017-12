D66'er: 'Amsterdam doet niet onder voor Schubbekutteveen'

D66 ergert zich aan de dienstregeling van het GVB op oudejaarsavond. Al om acht uur 's avonds houden vrijwel alle trams, bussen en metro's op met rijden.

Volgens gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege doet Amsterdam dankzij het GVB niet onder voor 'Schubbekutteveen'. Dat is een fictief, achterlijk gehucht ergens diep in de provincie waar je oom ook je achterneef is. Of iets in die richting.

Ook dit jaar doet dankzij @GVBnieuws Amsterdam niet onder voor Schrubbekuttenveen https://t.co/kxLbWvVUeu — Jan-Bert Vroege? (@jan_bert) December 28, 2017

De Buiksloterwegveerpont vaart zondag nog wel na acht uur 's avonds. Ook zet het GVB nachtbussen in en rijdt metro 54 al vanaf half twee 's nachts.