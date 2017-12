Gemeente: 'Heel druk in centrum, alle parkeergarages vol'

Het is heel druk in de binnenstad. Daarvoor waarschuwt de gemeente. Alle parkeergarages zijn vol.

Alleen bij de RAI zijn nog parkeerplekjes vrij, vertelt een woordvoerder van de gemeente aan AT5. Hij roept mensen op om niet met de auto naar het centrum te komen.

'Het is heel druk', zegt de voorlichter. Dat heeft te maken met de feestdagen en vakantie. Ook het openbaar vervoer heeft last van de drukte. 'Het ov heeft te maken met vertragingen van tien a vijftien minuten in het centrum', aldus de gemeente.

Op deze website kun je kijken welke parkeergarages nog wel plek hebben, stel je moet toch met de auto op pad.