Ajax bevestigt: Ten Hag nieuwe trainer

Ajax heeft een nieuwe trainer. De club heeft de komst van Erik ten Hag bevestigd. Hij tekent een contract voor 2,5 jaar.

Ten Hag komt over van FC Utrecht. Ze clubs hebben vandaag overeenstemming bereikt. De trainer en Ajax zijn in hoofdlijnen akkoord. Binnenkort tekent Ten Hag een contract van 2,5 jaar, dat ingaat op 1 januari 2018 en afloopt op 30 juni 2020.

Beste trainer

Sinds het seizoen 2015/2016 was Ten Hag hoofdtrainer van FC Utrecht. In zijn eerste jaar in de Domstad won hij de Rinus Michels Award als beste trainer van Nederland.

Op de website van FC Utrecht reageert Ten Hag op zijn vertrek naar: 'Ik verlaat een competente staf en bovenal een karaktervolle spelersgroep. Ik zal iedereen onvoorstelbaar missen en wens FC Utrecht, zijn supporters en in bijzonder de selectie een succesvol en vooral gezond 2018.'