'Heleboel Surinamers geloven dat knalvuurwerk boze geesten verdrijft'

De eerste vuurwerkkopers meldden zich vanochtend al rond 9.00 uur bij verschillende winkels in de stad.

De vuurwerkverkoop ging dit jaar vier dagen voor de jaarswisseling van start. Wel mag er op oudjaarsdag, aanstaande zondag, geen vuurwerk worden verkocht. '2018, hij wil knallend het jaar in gaan', vertelt een vader over zijn zoon. 'Het was rond de tweehonderd euro ongeveer.'

Schieten

Anderen gaven minder uit, vertelt een vuurwerkkoper in Zuidoost. 'Ik heb wat kleinigheid aan vuurwerk. Gewoon voor de lol. Iedereen schiet en ik wil ook schieten. Het kostte ongeveer 34 euro. Het is niet veel, maar het is toch wat.'

Bij Klarenbeek Vuurwerk in Zuid merkt het personeel dat siervuurwerk populairder is geworden dan knalvuurwerk. 'Vooral het wat grotere siervuurwerk, wat nieuw is dit jaar. Het is gewoon een grote box waarbij je vier delen hebt die al doorverbonden zijn. Een keer aansteken en het gaat achter elkaar de lucht in. Dus dit is vrij heftig ja.'

Geesten

Maar bij een interieurwinkel in Reigersbos zijn harde knallen wel geliefd. 'In Zuidoost is het populair omdat het traditie is om knallend het jaar uit te gaan', vertelt eigenaar Melvin Knott. 'Knalvuurwerk verdrijft ook de boze geesten. Volgens de Chinezen en een heleboel Surinamers ook.'

De bedragen die worden uitgegeven lopen sterk uiteen. Knott: 'Ze mogen vanaf vijftien euro bestellen, dat gebeurt af en toe. Maar er zitten ook mensen bij die voor negenhonderd euro bestellen. En het record hebben we ook al verbroken: 1300 euro.'