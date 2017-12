Vertraging voor trams door in de weg lopende toeristen

Het is ontzettend druk in de stad. Dat leidt al de hele dag tot kortstondige omleidingen en vertragingen voor het openbaar vervoer. AT5 keek mee achter de schermen van het GVB.

Het is kerstvakantie dus zijn er een heleboel toeristen en dagjesmensen op de been. Ook de 'drukke dagen dienstregeling' van het GVB kan niet voorkomen dat er oponthoud ontstaat. Er rijden extra trams op de lijnen 2, 4, 5 en 9, maar de trambestuurders zijn ook afhankelijk van andere weggebruikers.

Regelmatig is de trambaan geblokkeerd door toeristen die over straat lopen. 'Dat de mensen hun weg aan het zoeken zijn in een stad die zij niet goed kennen en daardoor hebben wij weleens vertragingen', zegt Andries Kruijt, verkeersleider Bus en Tram. Trams krijgen dan geen wit licht (dat is groen licht voor het ov) en staan dan onnodig te wachten.

Om toeristen een beetje te instrueren lopen er op het Centraal Station extra servicemedewerkers van het GVB rond.