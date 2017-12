Paleis op de Dam was 245 dagen open voor publiek

Het voormalige Stadhuis op de Dam was dit jaar 245 dagen open voor gewone Amsterdammers. De overige dagen waren gereserveerd voor koninklijke onderonsjes.

Dat meldt Nu.nl vandaag. In totaal bezochten 258.000 mensen het Paleis op de Dam. Dat zijn er twintigduizend meer dan vorig jaar. Tegenwoordig probeert het koninklijk huis z'n Amsterdamse pied-à-terre zo vaak mogelijk open te stellen voor publiek.

Het gebouw werd in de zeventiende eeuw gebouwd als stadhuis. Dat is binnen nog goed te zien, zo is er bijvoorbeeld een rechtszaal. Het stadhuis was indertijd erg bijzonder omdat het enorme bouwwerk door gewone burgers gerealiseerd was, in plaats van de kerk of adel. Maar koning Lodewijk Napoleon besloot in 1808 er een paleis van te maken.

Dat het pand nooit meer teruggegeven is aan de Amsterdamse bevolking heeft niet alleen te maken met eventuele warme gevoelens voor de koninklijke familie. Ook de onderhoudskosten zijn niet mals.