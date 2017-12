Toeristenstop in Haarlemmerbuurt: Ivens wil verhuurverbod voor drukke wijken

In toeristische hotspots in de stad moet, als het aan woon-wethouder Ivens ligt, een verbod komen op de verhuur van woningen aan toeristen.

Tegenover AT5 reageert de wethouder daarmee op het bericht dat Amsterdammers nauwelijks voldoen aan de meldplicht voor vakantieverhuur. 'Je ziet het met name in het centrum en aan de westelijke kant van het centrum, dat daar heel veel van die verhuringen zijn in relatief dicht op elkaar staande woningen; ook nog gehorige huizen', zegt Ivens. 'Dat zijn de buurten waar de overlast groot is.'

Maatregelen uit Den Haag

Naast het instellen van nieuwe regels voor vakantieverhuur, zoals de maximale verhuurgrens van 60 dagen en de meldplicht, blijft Ivens ook in gesprek van de Nederlandse minister voor Wonen: oud-wethouder Kajsa Ollongren. Want nieuwe maatregelen om de toerisme-hausse in te dammen, moeten vooral uit Den Haag komen.

Hoewel Ivens een verbod op vakantieverhuur in bepaalde wijken graag zou zien, is het nog lang niet zover. Tot die tijd zet de gemeente in op het handhaven van de nieuwe meldplicht. Verhuur je je woning aan toeristen, dan moet je dat van te voren melden bij de gemeente. 'Ik denk dat minstens de helft van de mensen die wat verhuurd heeft, zich nog niet gemeld heeft. Maar misschien zelf maar een kwart zich uiteindelijk gemeld heeft. Dus dat betekent dat nog heel veel Amsterdammers echt moeten weten: je moet je melden', zegt Ivens. Doe je dat niet dan riskeer je een boete van 6000 euro.

Handhaving is meegegroeid

Toch zijn er maar 30 ambtenaren - voor de duizenden Amsterdammers die verhuren - om te controleren of alles volgens de regels gaat, aldus Ivens. 'Het lukt ons om van alle meldingen die binnenkomen, om daar ook daadwerkelijk een dossier van te maken, dus ook daadwerkelijk te gaan handhaven. Maar die handhaving is wel behoorlijk meegegroeid de afgelopen jaren.'

