Emotionele oliebollenbakker test de concurrentie: 'Goeie krokant'

Vorig jaar waren het tranen met tuiten, maar een jaar later kan er al een klein glimlachje af bij oliebollenbakker Alfred Kroeze van bakkerij Venekamp aan de Ferdinand Bolstraat. In het AD kreeg hij afgelopen jaar een vernietigende recensie en dat doet een jaar later nog steeds pijn.

'Het doet me nog steeds wat, die 4,5. Daar wil ik niet meer eindigen. Ik ga weer huilen', zegt hij terwijl hij met een lach de tranen probeert te onderdrukken. 'Ik ben een emotioneel oliebollenbakker he.' Maar de tranen hoeven dit jaar niet meer, want de test van het AD is aangepast. Alleen de beste oliebollen van een stad krijgen nog een vermelding in de krant. 'Dat hadden ze eerder moeten doen', zegt Kroeze. 'Je zaak kan gewoon kapotgemaakt worden door een slecht cijfer. Toevallig is het met mij heel goed gelopen.'

In die test van de krant kwam oliebollenkraam Albers als beste van Amsterdam uit de bus en dat is niet heel erg vreemd, want de oliebollen van de kraam waren de enige die getest werden in de stad. Maar toch mag de 8,8 niet misstaan. Om te kijken of het allemaal geen doorgestoken kaart is, kwam Alfred zelf op bezoek bij de concurrentie om de prijsbollen te testen. 'Goeie krokant aan de buitenkant, lekker zacht van binnen. Heel goed.'

