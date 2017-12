Vervuilende scooters de stad uit en minder belasting: dit verandert er in 2018

1 januari is voor veel mensen niet alleen de start van hun goede voornemen, het is ook de dag dat er veel nieuwe regels ingaan.

Zo krijgt de stad op de eerste dag van het nieuwe jaar, een nieuwe milieuzone voor brom- en snorfietsen. Is je gemotoriseerde tweewieler ouder dan 2010, dan mag hij de stad niet meer in. Voor bussen, touringcars en taxi's die op diesel rijden en voor een bepaald jaar gebouwd zijn, gaat de milieuzone ook gelden.

Toeristen gaan meer betalen

Het goede nieuws is dat Amsterdammers vanaf 1 januari twee procent minder rioolheffing betalen. Toeristen gaan juist meer belasting betalen voor hun tripje naar de stad. De toeristenbelasting stijgt naar zes procent.

Maar er verandert meer in de stad. Zo mag reclamedrukwerk niet meer zomaar door de bus geduwd worden en hebben alle Amsterdamse peuters recht op 15 uur kinderopvang met voorschool. Meer weten over welke regels er in 2018 verdwijnen, bijkomen of veranderen? Kijk dan hier.