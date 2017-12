'Argentijnse verdediger Tagliafico tekent bij Ajax'

Ajax zou op het punt staan om de verdediger Nicolás Tagliafico voor 4,5 jaar vast te leggen. De 25-jarige voetballer komt over van het Argentijnse Independiente.

Volgens VI maakt Ajax 4 miljoen euro over naar de Argentijnse club. Dat bedrag kan nog hoger worden als Tagliafico en Ajax goed presteren. Ook krijgt Independiente een percentage als Tagliafico wordt doorverkocht.

Blessures Ajax

Ajax zit op het moment niet erg dik in de backs die op links kunnen spelen. Door blessures van Daley Sinkgraven, Nick Viergever en Maximilian Wöber had Mitchell Dijks in de laatste duels voor de winterstop een basisplaats.

Naar verluidt waren er meer clubs geïnteresseerd in de Argentijn. Zo zou hij ook door clubs uit Duitsland en Spanje gescout zijn.