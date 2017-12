VVD en D66 willen 'generaal pardon' voor woningdelen

Sinds begin dit jaar is het niet toegestaan om als pandjesbaas je huis te verhuren aan meer dan twee personen. Maar om zogenaamde woningdelers en dus ook de huiseigenaren te ontzien, willen coalitiepartijen VVD en D66 dat reeds bestaande constructies met meer bewoners gelegaliseerd worden.

Vlak voor de kerst stelden raadsleden Reinier van Dantzig (D66) en Tjakko Dijk (VVD) een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Zij stellen dat er in 2016 op zo'n 12.700 adressen in de stad sprake was van woningdelen, waaronder ook adressen met meer dan twee huurders. Om ervoor te zorgen dat deze woningdelers legaal in hun huurhuis kunnen blijven wonen, willen de twee partijen een generaal pardon. Voorwaarde is wel dat er op de adressen geen grove misstanden geconstateerd worden.

'Huurders leven in angst'

Volgens Van Dantzig en Dijk zouden veel woningdelers nu in angst leven, omdat ze mogelijk hun huis uit moeten als de gemeente komt controleren. Beide raadsleden denken dat de regels die woon-wethouder Ivens invoerde, niet stroken met de praktijk. Met de beperking van het woningdelen wil Ivens een einde maken aan verhuurpraktijken, waarbij zoveel mogelijk mensen in een veel te kleine woning gestopt worden.

Maar volgens de VVD en D66 zijn het vooral de woningdelers zelf die nu in de problemen komen. De vragen van de raadsleden komen slechts een paar dagen nadat VVD-Kamerlid en pandjesbaas Wybren Haga, slecht in het nieuws kwam. Haga verhuurt woningen in de stad, zonder dat hij daarvoor een vergunning heeft. Volgens het Kamerlid zijn de regels van Ivens te streng. In Het Parool vergeleek hij de controles van de gemeente met een razzia. Van die bewoording zei hij later spijt te hebben.

Lees ook: VVD-kamerlid door het stof na razzia-vergelijking wethouder Ivens

'Regels voor het plebs'

Oud-raadslid Peter Kwint (SP) vindt het moment voor het voorstel voor het generaal pardon wel erg toevallig. Op Twitter schrijft hij: 'Dus je hebt een VVD-Kamerlid die als huisjesmelker de regels overtreedt, en wat doe je dan als VVD? Je stelt een generaal pardon voor. Want regels, die zijn voor het plebs.'

Dus je hebt een VVD-Kamerlid die als huisjesmelker de regels overtreedt, en wat doe je dan als VVD? Je stelt een generaal pardon voor. Want regels, die zijn voor het plebs. https://t.co/Lbo7Aw9oGC — Peter Kwint (@peterkwint) December 28, 2017

De landelijke afdeling van de VVD heeft inmiddels aangekondigd dat het onderzoek gaat doen naar de verhuurpraktijken van Van Haga. Het is niet bekend wanneer dat onderzoek wordt afgerond.