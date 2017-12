Kledingcontainer in vlammen op in Nieuw-West

Aan de Burgemeester van Leeuwenlaan is een container waar mensen overtollige kleding in kwijt kunnen voor minderbedeelden, vanavond helemaal uitgebrand.

Volgens diverse buurtbewoners is de container in de fik gestoken door een groepje jongeren. Op een video is te zien hoe de container in brand staat en de brandweer moeite heeft om goed bij de vlammen te komen.

Pas nadat de container opgebroken werd, kon het vuur gedoofd worden. Alle kleding in de container is verloren gegaan.