Ajax presenteert Ten Hag op 7 januari en wil contract Van de Beek verlengen

Erik ten Hag, de kersverse hoofdtrainer van Ajax, zal op 7 januari officieel gepresenteerd worden aan het publiek.

Dat meldt De Telegraaf. Gisteren werd de komst van de huidige FC Utrecht-trainer door Ajax bevestigd. Op zondag 7 januari zal de geboren Haaksberger worden gepresenteerd, een dag later vliegt hij met de selectie naar Portugal voor het winterse trainingskamp.

Ajax is daarnaast al druk bezig met het samenstellen van de selectie voor volgend seizoen. De Argentijn Nicolas Tagliafico moet de nieuwe linksback worden, terwijl de club dolgraag door wil met middenvelder Donny van de Beek. Het contract van het 20-jarige talent loopt af in 2020 en Ajax wil hem twee of drie jaar langer binden aan de club. Eerder werd het contract van Frenkie de Jong al opengebroken en verlengd tot 2022.