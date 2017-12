Een geparkeerde auto is vanochtend in vlammen opgegaan op het Mosveld in Noord.

Het is dit jaar de zoveelste autobrand in het stadsdeel. De brand werd rond 7.30 uur vanmorgen opgemerkt. De brandweer heeft het vuur geblust, maar op een foto is te zien dat de auto flink beschadigd is.

