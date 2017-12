Brandweer: 'Blus kleine brandjes tijdens oud en nieuw zoveel mogelijk zelf'

De brandweerkorpsen van de grote steden roepen op om tijdens de jaarwisseling vooral zelf kleine brandjes te blussen, voordat hulp in wordt geroepen.

Het aantal incidenten in de grote steden is tijdens oud en nieuw zo groot dat de brandweer niet op elke melding af kan gaan. 'We doen een beroep op de zelfredzaamheid van burgers', zegt algemeen commandant Lucien Groenewegen van de Veiligheidsregio Haaglanden in De Telegraaf.

Hij noemt hierbij een vlam gevatte vuilnisbak of bosschage als voorbeelden. Als er mensen in gevaar zijn of auto's kunnen in brand vliegen kan de brandweer uiteraard wel gealarmeerd worden.

'Blijf van hulpverleners af'

Tot slot doet de commandant een oproep om hulpverleners hun werk te laten doen tijdens oud en nieuw. 'Van hulpverleners blijf je af. Bij agressief gedrag of geweld tegen onze mensen doen we trouwens altijd aangifte. Wij staan voor onze brandweer.'