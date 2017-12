Incidenten tijdens jaarwisseling vorig jaar afgenomen

Het aantal incidenten in de stad tijdens de jaarwisseling van 2016 op 2017 was lager dan het jaar ervoor.

Afgelopen jaarwisseling waren er 255 incidenten in de stad. Dit komt neer op zo'n 3 incidenten per 10.000 inwoners. Tijdens de jaarwisseling van 2015 op 2016 waren dit er nog 3,6. Dit blijkt uit gegevens van dataplatform LocalFocus.

Andere gemeenten

Ook in vergelijking met andere gemeenten waren er afgelopen jaarwisseling relatief weinig incidenten in de stad. Zo waren er meer incidenten in Haarlem (8,7 per 10.000), Utrecht (8,6 per 10.000) en Hilversum (8,2 per 10.000). De meeste problemen lijken plaats te vinden in kleinere gemeenten zoals Medemblik (10 per 10.000), Weesp (11,7 per 10.000) en Borsele (10,1 per 10.000).

De meeste incidenten werden veroorzaakt door het verkeerd gebruik van vuurwerk (3.500), gevolgd door vernieling (2.000) en mishandeling (1.500).