Sylvana Simons: 'Ik reken op twee zetels'

Met haar partij Bij1 denkt Sylvana Simons komend voorjaar zeker twee zetels te kunnen halen in de Amsterdamse gemeenteraad. Maar ze mikt nog hoger. 'Ons streven ligt op vier of vijf.'

Dat zegt Simons vandaag in het AD. De kans is groot dat zowel zij als Annabel Nanninga van het Forum voor Democratie volgend jaar met elkaar zullen debatteren in de nieuwe gemeenteraad. Omdat het twee vrouwelijke lijsttrekkers betreft, vraagt de interviewer van het AD zich af of dat een 'bitchfight' wordt.

'We moeten ons helemaal niet verheugen op een bitchfight. Forum voor Democratie is een partij die mensenrechten niet erkent en aanzet tot haat', antwoordt Simons. 'Het is aan de kiezer om deze retoriek onschadelijk te maken. We moeten ervoor zorgen dat Amsterdam een bijzondere stad blijft waar 180 nationaliteiten elkaar ontmoeten.'

Het AD confronteert Simons met uitspraken van Nanninga over Simons. De Forum voor Democratie-lijsttrekker zou vinden dat Simons te veel in een slachtofferrol zit. 'Dat is de mening van Annabel Nanninga. Niets meer en niets minder. Als we ons blijven focussen op oneliners van politici, verliezen we de focus op waar het werkelijk om gaat. Ik wil niet punten scoren via goedkope sensatie', antwoordt Simons.

Nepnieuws

Ook gaat de Bij1-lijsttrekker in op de term 'dobberneger' die Nanninga bedacht voor bootvluchtelingen uit Afrikaanse landen. 'Ik weet niet wat mensen die dat soort termen vol trots bedenken in een gemeenteraad te zoeken hebben. In elk debat moet respect de basis zijn. Daar hoort ook taalgebruik bij. Als mensen zo respectloos over anderen praten, vraag ik me af of ze ook oog hebben voor een oplossing van het probleem.'

In het interview blikt Simons ook terug op afgelopen jaar, waarin zij veel te maken had met racisme en bedreigingen. Op de vraag waarom zo veel mensen over uitspraken van Simons vallen, antwoordt de politica: 'Dat is geen toeval. Daar is hard aan gewerkt door media die mijn woorden verdraaien en extreemrechtse websites die nepnieuws brengen. Het is een actieve campagne om alles van mij uit de context te halen. Nog steeds wordt alles wat ik zeg en doe negatief ontvangen en zo vertaald in de media.'