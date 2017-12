'Metro naar Schiphol kan met privaat geld'

Een rechtstreekse metro- of lightrailverbinding van Schiphol naar de stad kan prima met privaat geld. Dat vindt vertrekkend directeur Ad Toet van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

'Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat we private partijen moeten opzoeken voor dit soort investeringen', vertelt Toet in Het Financieel Dagblad. In Amsterdam leeft al langer de wens voor een extra snelle ov-verbinding met de luchthaven.

Volgens Toet zou meedoen in zo'n project voor marktpartijen interessant zijn als ze voldoende rendement kunnen maken. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door voor de kaartjes een hoger tarief te rekenen dan geldt voor de normale trein- en busverbindingen.

Toet is van plan om eind dit jaar op te stappen als directeur van het KNV.