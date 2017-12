Politie rolt 6 kilo voorgedraaide joints op

Een woning in de Trichtstraat in Zuidoost is op last van de burgemeester gesloten, nadat er bergen drugs werden aangetroffen.

In de woning werden onder andere 117 kilo hennep, 49 kilo hasj, 293 tabletten mdma en ruim 5 gram cocaïne gevonden. Ook werden er 6 kilo voorgedraaide joints gevonden. Of iemand deze allemaal met de hand heeft gedraaid, of dat deze persoon hulp kreeg van een machine is niet bekend.

De woning is per direct voor drie maanden dichtgetimmerd.