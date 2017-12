Brandweer bevrijdt 'claustrofobische' duif

Een duif had zichzelf dusdanig in de nesten gewerkt, dat niet alleen de Dierenambulance moest uitrukken, maar ook de brandweer in actie kwam.

Dat blijkt uit een berichtje van de Dierenambulance op Facebook. De duif kwam vast te zitten in een afzuiginstallatie in Oost. Medewerkers van de Dierenambulance konden zelf de 'claustrofobische duif' niet helpen, dus werd de brandweer ingeschakeld.

Met een breekijzer werd de vogel uit zijn benarde positie bevrijd. Toen hij (of zij) het daglicht weer zag, ging de duif er zonder bedankje direct vandoor.

De Dierenambulance is blij met de hulp van de brandweer. Ook onder het bericht prijzen mensen het optreden van de brandweerlieden.