Sluiting dreigt voor Pianolamuseum

Het Pianolamuseum in de Jordaan, waar zelfspelende piano's tentoon worden gesteld, dreigt binnenkort gesloten te worden.

Het museum huurt al 25 jaar de begane grond van een gemeentelijke pand, maar deze gaf vlak voor de kerst aan het op de vrije markt te willen verkopen. Het pand zou geen 'duidelijk beleidsdoel' dienen. Het bestuur van het museum heeft inmiddels schriftelijk op de plannen gereageerd in een poging de verkoop te voorkomen.

In de brief wordt benadrukt dat het museum eerder wel subsidie kreeg vanuit het gemeentelijke cultuurbudget. Ook probeert het bestuur te verduidelijken genoeg inkomsten te hebben, met name door het grote aantal vrijwilligers.

Publiekelijke actie

Directeur Yvo Verschoor vertelt in Het Parool dat dit het einde van het museum zal betekenen. 'Wij kunnen niet opboksen tegen projectontwikkelaars. De huur zal ofwel drastisch verhoogd worden, of we zouden eruit moeten', aldus Verschoor.



Het plan om het pand te verkopen is onderdeel van de plannen in het coalitieakkoord om 250 miljoen aan gemeentelijk vastgoed te verkopen om zo schulden af te lossen. Eerder kwam hier al kritiek op, omdat culturele belangen hierbij vergeten zouden worden. Als de brief geen effect heeft, zal het museum overgaan tot een publiekelijke actie.