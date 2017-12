Vreugdevuur in Floradorp zonder koning Peter: 'Een echte leider'

Hij wordt ook wel de koning van het Vreugdevuur genoemd: Peter Kuipens. Zo'n veertig jaar hielp hij in het Floradorp in Noord om het vreugdevuur te bouwen en aan te steken. Maar een aantal weken geleden overleed hij op 54-jarige leeftijd.

Peter wordt nog erg gemist. Daarom is er in zijn nagedachtenis een spandoek opgehangen met daarop de tekst: 'Peter, never forget'. Op het spandoek laat iedereen een boodschap achter, zo ook zijn vrouw Astrid. 'Er staat "voor altijd mijn beertje, je beerinetje". Want zo noemden wij elkaar altijd. Ik en mijn kinderen vinden het echt prachtig dat de buurt dit gedaan heeft. Toen ik dit voor het eerst zag, moest ik wel even huilen.'

Ook de dochter van Peter, Sharona, is blij met het spandoek. Zij ging elk jaar met haar vader mee om te kijken naar het vuur. Het is voor haar dan ook wel een beetje gek om er zonder hem te zijn. Wel schreef zij graag ook iets op het doek. 'Ik zal je nooit vergeten. Ik hou ontzettend veel van jou. Voor altijd in mijn hart.'

Gezicht van het vuur

Peter zal niet alleen gemist worden door zijn familie, ook bij de kampvuurbouwers heerst verdriet. 'We zijn nu nog bezig met het bouwen van de tunnels onderin, zodat er lucht en zuurstof bijkomt. Normaal deden we dit onder leiding van Peter, maar tja, nu moeten we het zelf doen', aldus Tim van de organisatie. 'Peter was ook echt een van de gezichten van het vuur hier in Noord. Een echte leider.' Als de vuurberg zondag aangestoken zal worden, zal er eerst één minuut stilte zijn om Kuipens te herdenken.

Volgens zijn vrouw had hij dit prachtig gevonden. 'Het vuur was zijn leven. Het was ook een van de laatste dingen die hij gezegd heeft tegen mij en mijn zoon. Dat hij het zo jammer vindt hij er nu niet meer bij kan zijn. Hij vond dit zo prachtig.' Maar de buurt zorgt ervoor dat Peter er toch nog voor één keer een beetje bij kan zijn. Zo vertelt Tim dat het spandoek boven aan de vuurberg gehangen wordt. 'Helemaal in de nok komt 'ie te hangen. Dan kunnen we allemaal nog even aan hem denken en is hij er toch nog bij.'