Neergeschoten mesdreiger Schiphol blijft langer vastzitten

De 29-jarige man uit Den Haag die op 15 december met een mes dreigde op Schiphol blijft 90 dagen langer vastzitten, zijn voorarrest is verlengd. De man wordt verdacht van bedreiging met geweld.

Onderzocht wordt of de man ook een poging tot zware mishandeling kan worden aangerekend, dat bevestigt het Openbaar Ministerie naar aanleiding van berichtgeving van Nu.nl. Voordat hij met een mes begon te zwaaien, sloeg de man, mogelijk met een hamer, een ruit van het marechausseekantoor op de luchthaven kapot. Met het mes bedreigde hij daarna de aanwezige militaire politie.

Schiphol Plaza ontruimd na schoten

De mesdreiger werd in zijn been geschoten door de marechaussee, waarna hij gewond werd afgevoerd naar een ziekenhuis. Schiphol Plaza werd ontruimd en er was veel consternatie onder reizigers vanwege de schoten op de luchthaven.

Lees ook: 'Mensen gilden en renden op Schiphol, wel raar om mee te maken'

Waarom de man tot zijn actie kwam is nog steeds niet helemaal duidelijk. Volgens de marechaussee is de man al eerder opgepakt voor geweldsincidenten op Schiphol en is hij mogelijk verward.