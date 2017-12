Hof: Zwaarbewapend duo wilde tóch geen liquidatie plegen

Gökhan C. (29) en Heinrich A. (42) werden twee jaar geleden gepakt met een automatisch wapen, doorgeladen pistolen en flessen benzine. Daarom kregen ze datzelfde jaar flinke celstraffen opgelegd voor het voorbereiden van een liquidatie. Maar deze week sprak het gerechtshof het tweetal vrij in hoger beroep.

Dat meldt Het Parool vandaag. Eerder waren de mannen veroordeeld tot zeven en acht jaar cel, omdat de rechtbank oordeelde dat zij niets anders van plan hadden kunnen zijn dan het uitvoeren van een moord. Hoewel de mannen zwaarbewapend waren, donkere kleding droegen en kogelwerende vesten aan hadden, staat nu volgens het gerechtshof helemaal niet vast dat zij een liquidatie wilden plegen. Volgens het hof is het niet onvoorstelbaar dat het duo van plan was iemand te gijzelen of afpersen.

De verdachten zijn wel veroordeeld tot celstraffen van vijf en drie en half jaar voor het voorbereiden van brandstichting, vuurwapenbezit en de heling van de BMW waarin zij zaten op het moment van de aanhouding. Ze werden gearresteerd op het moment dat ze een bezoeker van waterpijpcafé Fayrouz leken te achtervolgen.

Die inmiddels gesloten sishalounge was de favoriete tent van een van de bendes die verwikkeld zijn in het conflict binnen de mocromaffia. Er werd daar al eens een liquidatie gepleegd en vorig jaar plaatsten onbekenden het onthoofde hoofd van Nabil Amzieb voor de deur.

De uitspraak van het gerechtshof deze week kan gevolgen hebben voor andere zaken waarin verdachten gepakt met alle benodigdheden voor een liquidatie.