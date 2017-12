Slechts 87 burgerpartijen hebben zich aangemeld voor verkiezingen stadsdeelcommissies

Het idee is dat de stadsdeelcommissies democratischer worden, maar erg veel animo om daadwerkelijk in een commissie plaats te nemen, is er niet onder Amsterdammers.

Slechts 87 burgerpartijen hebben zich aangemeld, voor de verkiezingen in maart en dat terwijl er minimaal 88 plekken te vergeven zijn. De stad wordt opgedeeld in 22 gebieden en die krijgen allemaal een commissie met daarin vier tot zes leden. De bedoeling was dat vooral gewone burgers plaats zouden nemen in de commissies en dat Amsterdammers meer te zeggen krijgen over hun eigen wijk. Maar de vraag is of dat ook echt gaat gebeuren.

'Geen ervaring en budget'

'Uiteindelijk heb ik besloten om me niet kandidaat te stellen', zegt 'gewone Amsterdammer', Ernest Kuiper uit Oost. Vooral dat hij het op moet nemen tegen de grote politieke partijen, maakte dat hij zich bedacht. 'Die hebben ervaring, die hebben kandidaten, die hebben budget en als burger heb je al die dingen niet. Dat moet je allemaal op poten zetten en daar is vrij weinig tijd voor geweest, vanaf november.' Volgens Kuiper is het alsof de amateurs het op moeten nemen tegen de professionals.

Iemand die zich wel verkiesbaar gaat stellen in maart is Bruce Muzerie. Met zijn partij 'Ondernemers en Bewoners Centrum 2018', denkt hij Amsterdammers een goed alternatief te kunnen bieden. 'Ik heb 17 jaar bij de reiniging gewerkt. Ik heb heel veel gezien wat verbeterd kan worden en daar wil ik een bijdrage aan leveren.' Muzerie wil zich inzetten voor een schonere stad en minder regels voor ondernemers.

'Niks in de wijk te zoeken'

'Ik hoop dat de mensen het vertrouwen hebben, veel mensen kennen mij ook', zegt Muzerie. 'Ik ben in staat om iets eruit te krijgen qua verbetering.' Hoewel Kuiper zelf niet meer gelooft in de stadsdeelcommissies, heeft hij nog wel een advies voor de gemeente om burgerparticipatie te bevorderen. 'Dat wordt niet bereikt als je politieke partijen op het gelijke speelveld zet, die in de wijk niet zoveel te zoeken hebben, of niet zoveel te halen hebben nog. (...) Zet burgers tegenover elkaar, in plaats van politieke partijen'.

Naast de 87 lijsten kunnen inwoners zich ook nog individueel kandidaat stellen voor de stadsdeelcommissies. Zij kunnen tot 5 februari bij de gemeente terecht.