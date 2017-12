In de bus, de kleedkamer en de Kuip: bekeravontuur Swift vastgelegd in documentaire

Niet voor alle Amsterdamse voetbalclubs was 2017 een topjaar, maar voor Swift uit Zuid was het dat duidelijk wel. In de strijd om de KNVB beker werd titelhouder Vitesse uitgeschakeld en eindigde het avontuur uiteindelijk in een volle Kuip in Rotterdam. Over die achtbaanrit is nu een documentaire gemaakt: 'Swift naar de Kuip'.

Toen duidelijk werd dat Amsterdam Zuid naar Rotterdam Zuid mocht, ging er bij documentairemaker Stijn van Mierlo een lampje branden. 'Op het moment dat ik zag dat Swift tegen Feyenoord lootte en zij helemaal uit hun plaat gingen en zag hoe blij zij waren met die loting, toen wist ik wel dat ik daar een verhaal over wilde gaan maken.'

Lees ook: Amateurs van Swift verliezen met opgeheven hoofd van Feyenoord

In de bus en kleedkamer

En zo geschiedde. Van Mierlo kreeg van de club toestemming om overal te filmen en bij te zijn. Zo mocht hij draaien in de kleedkamer, in de bus op weg naar de Kuip en werd ook vastgelegd hoe de spelers van Swift voor het eerst mochten lopen op het Rotterdamse gras. En ondanks de 4-1 nederlaag geeft de documentaire vooral een gevoel van plezier en enthousiasme.

Terugdenkend aan het bekeravontuur tegen Feyenoord verschijnt er bij clubvoorzitter Maurice van der Moere een grote glimlach op het gezicht. 'Dat je als amateurvereniging op het hoogste niveau speelt en ook nog een mooie wedstrijd daar neerzet. We hadden al onze supporters mee en er was een fantastische ambiance, een superevenement voor Swift.'

Lees ook: Swift met 20 bussen naar Rotterdam: '0-0 tot einde verlenging en dan penalties!'

Nieuwe documentaire

Overigens gaat het dit jaar ook best aardig voor Swift in de beker. De club zit met drie teams bij de laatste 32. Een goed moment om met een nieuwe documentaire te beginnen, aldus Van der Moere. 'Als jullie dit succes nog weten te overtreffen, dan kom ik nog een keertje terug', lacht Van Mierlo.

De documentaire 'Swift naar de Kuip' is op 31 december om 20.00 te zien op AT5. Kun je niet wachten, dan is hij ook te bekijken op YouTube.