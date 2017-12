Ondernemers zijn helemaal klaar met de losse steentjes in de Kalverstraat

Scheve klinkers, ontbrekende stenen en verzakte delen: het is niet best gesteld met de bestrating van de drukste straat van de stad: de Kalverstraat. Ondernemers zijn er klaar mee en willen dat de gemeente in actie komt.

'We krijgen heel veel berichten terug van eigenaren, ook van huurders, maar ook van bezoekers van de Kalverstraat, dat het straatwerk echt wel aan vervanging toe is', zegt Paul Bremmer die een pand bezit in de winkelstraat. Volgens hem klagen veel ondernemers over de losse stenen.

'Niet optimaal'

Maar zij zijn niet de enigen, bewoners zijn ook klaar met het armoedig ogende straatwerk, zo ook Winfried Bij. Het onderhoud laat volgens hem te wensen over, terwijl hij naar de grond wijst. 'De stenen liggen los en ontbreken af en toe. Ja, het kan wel wat beter. Als het flink geregend heeft blijft er water staan. Het is niet optimaal.'

De ondernemers zeggen al vijf jaar in gesprek te zijn met de gemeente over een opknapbeurt, want omliggende straten kregen die wel. Zo werd het Rokin helemaal opnieuw bestraat, vertelt straatmanager Pauline Buurma. 'Alle straten hier omheen zijn opgeknapt, alleen de Kalverstraat blijft achter, terwijl het toch de bekendste winkelstraat is van Nederland.' 'En dan verwacht je toch ook dat de straat er heel goed uitziet en dat missen we', voegt Paul Bremmer toe.

Geen vernieuwing gepland

Toch lijkt het erop dat de ondernemers en bewoners het nog een tijdje met de losse klinkers moeten doen. De gemeente laat weten dat er nog geen vernieuwing gepland is.